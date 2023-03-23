Цветовод со стажем рассказала о самой неприхотливой розе: зимует без укрытия и цветет до осени

Эксперт по разведению роз назвала самый неприхотливый вид и объяснила правила выращивания.

Речь идет о Дикой розе, известной также под другим названием - Шиповник Морщинистый.

Декоративные качества растения на высоте, при этом его нельзя назвать капризным и требовательным. Уход довольно простой.

Красиво и долго цветет, волшебно пахнет, представлена несколькими формами (розовая, красная махровая, белая махровая).

Дикой розе не нужно укрытие на зиму, растет кустами, отлично вписывается в ландшафт как в одиночных, так и в групповых посадках с другими растениями.

Можно использовать как живую изгородь. Осенью дает плоды - дополнительное украшение для сада плюс полезное лакомство.