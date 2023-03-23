Цветовод со стажем рассказала о самой неприхотливой розе: зимует без укрытия и цветет до осени
Эксперт по разведению роз назвала самый неприхотливый вид и объяснила правила выращивания.
Речь идет о Дикой розе, известной также под другим названием - Шиповник Морщинистый.
Декоративные качества растения на высоте, при этом его нельзя назвать капризным и требовательным. Уход довольно простой.
Красиво и долго цветет, волшебно пахнет, представлена несколькими формами (розовая, красная махровая, белая махровая).
Дикой розе не нужно укрытие на зиму, растет кустами, отлично вписывается в ландшафт как в одиночных, так и в групповых посадках с другими растениями.
Можно использовать как живую изгородь. Осенью дает плоды - дополнительное украшение для сада плюс полезное лакомство.
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Шиповник белый
Высота от 0,8 до 2,5 метров. Листики мелкие, резные. Цветы пышные, махровые, белого или кремово-белого окраса, иногда чуть розоватые, цвести может до конца сезона.
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Гибрид ругоза (морщинистая роза Дартс Дефэндер)
У крупных листочков морщинистый вид, цветы полумахровые, образуют бутоны неопределенной формы с розово-фиолетовым окрасом.
Цветут непрерывно, выделяют душистый аромат. Не боятся холодов, стойкие к болезням.
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Роза Джон Дэвис канадская парковая
Отличаются красивой изысканной формой, как со старинных холстов. Лепестки чуть отогнуты, по краям темнее, чем в серединке.
Оркас - красно-розовый, основание кремовое. Издают легкий фруктовый аромат. Особенно ярко цветут в начале лета.
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Роза Морден Блаш канадская парковая
Цвет - нежный бледно-розовый, жемчужные вкрапления, кремово-белые края. Соцветия махровые пышные с красиво изогнутыми лепестками.
Цветение длится до заморозков. Выдерживает мороз до -35 градусов.
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Роза Джей Пи Коннел канадская парковая
Растение с нежнейшими бледно-желтыми цветками махрового типа, с темной кремовой сердцевинкой. Терпкий насыщенный аромат с чайными нотками.
Роза почти без шипов, практически не болеет.
Опубликовано: Храмова Оксана