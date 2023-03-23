Являющийся прямым конкурентом Дональда Трампа в республиканской партии США Рон Десантис изменил своё мнение о российско-украинском конфликте.

23 марта Рон Десантис дал интервью американской газете The New York Post, где публично заявил, что средства массовой информации извратили его прежнее заявление о территориальном споре между Россией и Украиной, подав его заявления так, что оно выглядело как поддержка российской спецоперации.

По словам Десантиса, он не поддерживает начатую Россией СВО, поскольку расценивает данное мероприятие как незаконное. Вместе с тем политик согласился с тем фактом, что на территории крымского полуострова и республик Донбасса действительно проживает множество этнических русских.

Также Рон Десантис сообщил, что с удовольствием отдал бы Киеву территории, которые ранее вышли из-под его контроля, однако в настоящий момент он не обладает подобными полномочиями и бессилен в попытках оказать Украине поддержку в её противостоянии с российскими войсками.

Несмотря на это, Десантис уверен, что правительство Соединённых Штатов сильно ошиблось, начав поставлять украинским военным оружие, боеприпасы и масштабные пакеты финансовой помощи, поскольку вовлечённость администрации Вашингтона в данный конфликт способствует его эскалации.

Характерно, что ранее Рон Десантис признавал истощённость американских оружейных запасов из-за систематических поставок вооружений Киеву, что влечёт за собой дефицит госбюджета в то время, как США отказываются бороться с наркоманией в собственной стране.