Джанабаева поразила фанатов новым имиджем
2023-03-23 14:15
Испонительница Альбина Джанабаева и супруга Валерия Меладзе опубликовала свой снимок в Сети впервые за 2 месяца, поразив подписчиков сменой имиджа.
Известно, что Альбина Джанабаева в Москве, где занялась шопингом.
Жена Валерия Меладзе давно не общалась с подписчиками и не публиковала фото. Теперь знаменитость же исправила ситуацию, поделившись своим снимком в новом имидже.
Поклонники отметили, что образ артистке очень идет и она помолодела на 20 лет.
Фолловеры обратились к своей любимице больше не исчезать так надолго из соцсетей. Никаких постов в Сети артистка не делала в течение 2 месяцев.
Опубликовано: Наталья Гончарова