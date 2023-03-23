Джанабаева поразила фанатов новым имиджем

Испонительница Альбина Джанабаева и супруга Валерия Меладзе опубликовала свой снимок в Сети впервые за 2 месяца, поразив подписчиков сменой имиджа.

Известно, что Альбина Джанабаева в Москве, где занялась шопингом.

Жена Валерия Меладзе давно не общалась с подписчиками и не публиковала фото. Теперь знаменитость же исправила ситуацию, поделившись своим снимком в новом имидже.

Поклонники отметили, что образ артистке очень идет и она помолодела на 20 лет.

Фолловеры обратились к своей любимице больше не исчезать так надолго из соцсетей. Никаких постов в Сети артистка не делала в течение 2 месяцев.