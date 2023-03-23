Индийский суд приговорил Рахула Ганди к двум годам тюрьмы

В четверг суд в Индии признал лидера оппозиции Рахула Ганди виновным в клевете за речь, произнесенную им в 2019 году.

Ганди, старший лидер партии Конгресс и потомок политической династии Неру-Ганди, будет обжаловать это решение в вышестоящем суде, заявила его партия. Решение было вынесено судом в городе Сурат, расположенном в родном штате премьер-министра Нарендры Моди - Гуджарате.



Советник федерального правительства Канчан Гупта сказал, что Ганди, члену нижней палаты парламента, может грозить немедленная дисквалификация как члена парламента после вынесения приговора в соответствии с постановлением высшего суда страны от 2013 года.



"Суд признал комментарий Рахула Ганди клеветническим", - сказал Кетан Решамвала, адвокат истца Пурнеша Моди, законодателя из Гуджарата от "Бхаратия Джаната Парти" (БДП), принадлежащей премьер-министру. "Он был приговорен к двум годам тюремного заключения".



Ганди присутствовал в суде Сурата, который немедленно освободил его под залог и отсрочил приговор на месяц.