Премьер-министр Испании Санчес отправится с государственным визитом в Китай

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетит Китай на следующей неделе по официальному приглашению президента Си Цзиньпина.

Поскольку азиатская страна стремится позиционировать себя в качестве посредника в продолжающейся войне в Украине.



Приглашение, о котором впервые сообщила газета El Pais в среду, позже подтвердил министр по делам президентства Феликс Боланьос в интервью радиостанции Cadena Ser.



"Поездка состоится на следующей неделе. Вес, который Испания и Педро Санчес имеют в мире, неоспорим", - сказал Боланьос, добавив, что "Китай должен сыграть ключевую роль в посредничестве в войне".



Боланьос сказал, что визит будет также важен с торгово-экономической точки зрения, поскольку Санчес планирует встретиться с представителями Азиатско-Тихоокеанского форума и испанского бизнеса, работающего в Китае.