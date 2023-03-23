Мишустин пообещал рассмотреть запрет вейпов в России

Михаил Мишустин сообщил о готовности рассмотреть законопроект о запрете электронных парогенераторов в стране.

Днём 23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с ежегодным правительственным отчётом, где к нему обратился председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин, попросив политика поспособствовать рассмотрению закона о запрете вейпов в РФ.

В ответ на предложение Володина Мишустин публично заявил, что обязуется лично рассмотреть возможность запрета электронных парогенераторов в России после того, как он и члены правительства России сформируют официальную позицию относительно данного вида заменителя сигарет.

Известно, что первые прототипы электронных сигарет появились ещё в 1927-1930 годах, когда американский изобретатель Джозеф Робинсон создал аппарат для вдыхания различных медикаментов. Уже в 1960 году компания British American Tobacco начало разработку проекта Ariel, который мог стать первым электронным парогенератором, но так и не поступил в продажу.

Считается, что создателем современных вейпов является китайский учёный Хон Линк, предложивший испарять никотиносодержащие жидкости при помощи ультразвука в 2004 году, а уже в к 2007 году такие устройства начали продаваться на Западе. К 2014 году в мире существовало уже 466 брендов подобных аппаратов.

К текущему моменту нет чётких исследований, которые бы детально описывали последствия вейпинга для здоровья человека, однако совокупность уже полученных аналитиками фактов свидетельствует о том, что данная процедура наносит ущерб организму.