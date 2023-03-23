Индийские банки могут пережить глобальные банковские потрясения

Индийские кредиторы способны выдержать любой потенциальный эффект заражения, исходящий от банковских потрясений в США и недавнего поглощения UBS.

Индийские кредиторы способны выдержать любой потенциальный эффект заражения, исходящий от банковских потрясений в США и недавнего поглощения UBS оказавшегося в затруднительном положении швейцарского кредитора Credit Suisse, учитывая их управляемые риски по отношению к своим глобальным партнерам, заявило во вторник рейтинговое агентство S&P Global Ratings.



"Сильный профиль финансирования, высокий уровень сбережений и государственная поддержка являются одними из факторов, укрепляющих финансовые учреждения, которые мы оцениваем", - говорится в сообщении рейтингового агентства.



S&P также заявило, что индийские банки имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать потери по своему значительному портфелю государственных ценных бумаг в связи с ростом процентных ставок.



Резервный банк Индии с мая прошлого года повысил учетную ставку РЕПО на 250 базисных пунктов.



Аналитики заявили, что индийские банки сейчас находятся в лучшем положении, чтобы противостоять стрессу, учитывая их текущий уровень капитала и хорошее качество активов.