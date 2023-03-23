Кучера заявил, что Земфира потеряла душу, уехав из России и предав страну

Актер и ведущий Оскар Кучера осуждает исполнительницу Земфиру за то, что та предала свою родину, уехав из страны и посвящая свое творчество тому, чтобы высказываться против России

Оскар Кучера прокомментировал граффити в Уфе, суть которого в том, что у Земфиры нет родины.

Ведущий убежден, что артистка потеряла душу, продемонстрировав подобное отношение к своей стране.

По мнению Кучеры, когда человек переезжает, то он просто меняет место жительства, а когда предает родину, то непременно теряет душу, что и сделала Земфира.

Недавно певица выпустила новый трек, суть которого в том, что ее принуждают родину любить. В композиции много нецензурных слов и она очень агрессивная.