Дачный эксперт объяснил, почему ранний редис в теплице наращивает ботву, а не корень

Как избежать этих неприятностей, рассказала дачница со стажем и дала полезные советы по уходу за растением.

Часто так бывает, что первая партия редиса, высаженная в теплице, дает плохой урожай, зато отличается пышной ботвой. Почему так бывает, выяснила бывалая дачница.

Грунт

Слишком плотный, утрамбованный грунт, не оттаявший после холодов. Редису нужна легкая, рыхлая почва. Перед высаживанием надо внести компост, перегной, древесную золу, все вскопать.

Твердую почву хорошо размягчают сидераты.

Азот

Осенью в почву положили компост, а весной добавили азотные подкормки. Получился переизбыток азота. Отсюда бурная зелень и мелкий корень.

Полив

Редкие поливы ухудшают качество урожая. Редис будет мелким, сухим и горьким. Полив нужен даже в пасмурные дни. Но всегда надо рыхлить землю, чтобы не было застоя воды.

Микроклимат

Редис хорошо растет в прохладе, жару и духоту не любит. Если солнце начинает печь, теплицу надо чаще проветривать.

Густые посадки

Густо посаженный редис будет плохо развиваться, конкурируя за питание и место. В этом случае поможет прореживание.

Тень

Редис дает стрелку, когда день удлиняется. Чтобы этого не случилось, сеять его надо раньше. Переносить в открытый грунт следует в полутень, где солнце бывает лишь до обеда.

Ну и конечно здорово мешают жить редису сорняки. С ними надо бороться, чтобы корнеплоды наливались и зрели.