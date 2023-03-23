Бывший советник Пентагона Марио Лойол предложил украинскому правительству продать некоторые земли России для завершения конфликта в регионе.

23 марта экс-советник шефа Пентагона Марио Лойол публично заявил, что считает целесообразным предложить администрации Киева продать часть территорий, которые в Украине считают своими. По мнению Лойла, украинские земли могут отойти к России, в то время как Киев получит денежную компенсацию.

Бывший сотрудник американского оборонного ведомства выразил уверенность в том, что передача данных территорий в пользу Российской Федерации будет способствовать скорейшему завершению спецоперации в регионе и послужит началом деэскалации конфликта, став залогом для подписания мирного договора между его сторонами.

Кроме того, Лойол уверен, что отказ Украины от некоторых своих территорий будет способствовать скорейшему вступлению данного государства в состав Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО), о желании достичь чего неоднократно заявлял Владимир Зеленский.

Одновременно с этим предложение Марио Лойола получило широкую критику в западных СМИ, поскольку его инициатива была расценена как способная привести к эскалации в зоне российско-украинского конфликта из-за крайне непредсказуемой реакции правительства Украины на подобные советы.

Также противники Лойола считают, что отказ Украины от некоторых территорий может вынудить Россию осуществлять империалистическую политику в отношении других соседних государств.