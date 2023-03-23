Семина пожаловалась на копейки, которые получает на пенсии
2023-03-23 15:11
Актриса Тамара Семина посетовала, что получает настолько маленькую пенсию, которой ни на что не хватает.
Тамара Семина пожаловалась, что живет от пенсии до пенсии.
Ту сумму, которая перечисляется артистке как пенсия, Семина называет оскорблением, размер пособия она называть стыдится.
Известно, что звание народной, которым обладает актриса, добавляет культурным деятелям ежемесячно 30 000 российских рублей.
Тамара Петровна называет артистов самой нищей категорией населения в богатейшей стране.
Опубликовано: Наталья Гончарова