Семина пожаловалась на копейки, которые получает на пенсии

119 тысяч человек пострадали от оружия для подавления беспорядков с 2015 года по всему миру

Более 119 000 человек пострадали от слезоточивого газа и других химических раздражающих веществ по всему миру с 2015 года и около 2 000 получили ранения.

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