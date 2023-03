Треть американцев рассматривают возможность покупки электромобиля

Чуть более трети американцев рассматривают возможность покупки электромобиля в качестве следующей модели, показал новый опрос Reuters/Ipsos.

Семидневный опрос, завершившийся в понедельник, показал, что 34% всех респондентов рассмотрели бы возможность покупки электромобиля, в то время как 31% ответили отрицательно. Среди демократов 50% ответили, что рассмотрели бы возможность приобретения EV, в то время как 26% республиканцев и 27% независимых ответили, что рассмотрели бы.



В настоящее время в США продается более 80 моделей EV. В 2022 году на долю электромобилей приходилось почти 6% всех продаж в США, а в прошлом году продажи электромобилей выросли более чем на 60%.



Президент Джо Байден хочет, чтобы 50% всех новых автомобилей, продаваемых в 2030 году, были EV или подключаемыми гибридными моделями. Tesla Inc является ведущим производителем EV в США, но среди других самых продаваемых моделей - внедорожник Mustang Mach-E от Ford Motor Co, Chevrolet Bolt от General Motors Co и Ioniq 5 от Hyundai Motor.



Опрос показал, что 56% респондентов готовы заплатить за EV не более $49 999. В августе администрация Байдена добилась значительного расширения налоговых льгот на электромобили в размере $7 500 и других стимулов для производства аккумуляторов и EV, чтобы сдвинуть отрасль в сторону электрических моделей, но стоимость EV по-прежнему значительно превышает $50 000.