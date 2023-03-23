Война с бандами формирует новый Сальвадор

Прижав к груди полуавтоматическое оружие, стая одетых в камуфляж полицейских марширует через ряды небольших кирпичных домов, петляющих по холмам на окраине столицы Сальвадора.

Они резко стучат в дверь за дверью, проталкиваясь в дома, где дремлют подростки, слушающие музыку, или малыши завтракают и смотрят мультфильмы.



Переступить порог Ла Кампанера, когда-то одного из самых кровавых районов Сальвадора, было бы немыслимо до того, как год назад правительство приостановило действие конституционных прав и начало тотальное наступление на банды.



Сегодня полиция марширует мимо остовов разграбленных домов, покинутых теми, кто бежал от кровопролития, которым эти улицы были отмечены на протяжении десятилетий. Полицейские требуют от мужчин снять рубашки, чтобы осмотреть их тела на предмет татуировок, листают акты и счета за электроэнергию, которые когда-то не оплачивались при правлении банд.

Жители собирают любые улики, чтобы доказать, что они не являются членами Barrio 18, банды, которая когда-то здесь господствовала.