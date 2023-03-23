Забастовка работников образования Лос-Анджелеса отменяет занятия для 420 000 учащихся

Около 30 000 работников образования, вышли на трехдневную забастовку в Лос-Анджелесе во вторник, отменив занятия для почти полумиллиона учеников во втором по величине школьном округе США.



Профсоюз Service Employees International Union Local 99 добивается повышения заработной платы, которую он называет нищенской, в среднем до 25 000 долларов в год для многих своих членов, включая водителей школьных автобусов, уборщиков, работников столовой и помощников классных руководителей.



Тысячи протестующих собрались на митинг у штаб-квартиры Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса, пообещав продолжать пикеты еще два дня под лозунгом "Объединение за школы Лос-Анджелеса".



"Эта школьная система недофинансирована", - сказал Финдли Бантинг, учитель специального образования, который вышел на демонстрацию в поддержку бастующих работников. "Как учителя, мы проводим много времени с обслуживающим персоналом. Они просто великолепны. Им много лет недоплачивали".



Во время предыдущего пикета на школьной автобусной площадке бастующие работники шли под проливным дождем с табличками "Уважайте нас!".



Работников сферы обслуживания поддерживают 35 000 членов профсоюза учителей United Teachers Los Angeles, которые отказались пересечь линию пикета.