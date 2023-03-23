Китай усилит поддержку высокотехнологичного производства, заявил Премьер Госсовета КНР Ли

Китай усилит политическое руководство для поддержки передового производства, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян по государственному радио в среду.

Вторая по величине экономика мира испытывает растущее давление со стороны Соединенных Штатов, которые ссылаются на национальную безопасность при ограничении доступа к китайским полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта.



"Поскольку ситуация внутри страны и за рубежом претерпевает сложные и глубокие изменения, развитие обрабатывающей промышленности Китая переживает важный этап, и усилия по укреплению отрасли должны быть увеличены", - сказал Ли.



Китай создаст рыночно-ориентированную, правовую и международную бизнес-среду и усилит политическое руководство для поддержки передовой обрабатывающей промышленности, сказал Ли.



Научно-техническая политика страны должна быть направлена на укрепление ее силы и самодостаточности, говорится в докладе правительства на ежегодном заседании парламента в этом месяце.



Ли посетил южную провинцию Хунань 21-22 марта и провел форум по развитию передового производства, сообщает государственное радио.