Малахов похвастался рисунком сына, выложив работу в Сеть

2023-03-23 15:25

Ведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева - родители пятилетнего Александра, у которого есть успехи в рисовании. Гордый отец выложил работу наследника в Сеть.

Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева ни разу не показывали публике лицо своего сына Саши, которому 5 лет.

Зато ведущий поделился снимком рисунка Саши, который для ребенка 5 лет более, чем достойная работа.

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    Оказывается, свое творение маленький Александр подарил любимому отцу, подписав его как М. Саша.

    Напомним, что родители малыша связали себя узами брака в 2017 году. В подарок невеста тогда еще от будущего мужа получила кольцо стоимостью в 150 000 долларов.