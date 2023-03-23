Малахов похвастался рисунком сына, выложив работу в Сеть
2023-03-23 15:25
Ведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева - родители пятилетнего Александра, у которого есть успехи в рисовании. Гордый отец выложил работу наследника в Сеть.
Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева ни разу не показывали публике лицо своего сына Саши, которому 5 лет.
Зато ведущий поделился снимком рисунка Саши, который для ребенка 5 лет более, чем достойная работа.
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Оказывается, свое творение маленький Александр подарил любимому отцу, подписав его как М. Саша.
Напомним, что родители малыша связали себя узами брака в 2017 году. В подарок невеста тогда еще от будущего мужа получила кольцо стоимостью в 150 000 долларов.
Опубликовано: Наталья Гончарова