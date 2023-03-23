Малахов похвастался рисунком сына, выложив работу в Сеть

Ведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева - родители пятилетнего Александра, у которого есть успехи в рисовании. Гордый отец выложил работу наследника в Сеть.

Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева ни разу не показывали публике лицо своего сына Саши, которому 5 лет.

Зато ведущий поделился снимком рисунка Саши, который для ребенка 5 лет более, чем достойная работа.