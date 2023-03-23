Правительство индийского штата Карнатака одобрило инвестиции в размере $968 млн от подразделения Foxconn

Южный индийский штат Карнатака одобрил инвестиции в размере 80 млрд. рупий ($967,91 млн.) в штат со стороны подразделения тайваньской компании Foxconn.

Инвестиции приведут к созданию 50 000 рабочих мест, говорится в заявлении правительства в понедельник.



Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, ведет переговоры с индийскими штатами, но до сих пор не объявлял о каких-либо инвестиционных планах в Карнатаке.



Foxconn не сразу ответила на запрос Reuters о подтверждении инвестиций.



Поставщик Apple выиграл заказ на производство AirPods и планировал построить предприятие в Индии для производства беспроводных наушников, сообщили Reuters на прошлой неделе два человека, непосредственно знакомых с вопросом.



Apple переносит производство из Китая после того, как строгие ограничения, связанные с COVID, нарушили производство новых iPhone и других устройств в этой стране. Технологический гигант также стремится избежать удара по своему бизнесу из-за напряженных отношений между Пекином и Вашингтоном.