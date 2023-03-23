Библиотечная ассоциация сообщает о рекордном количестве попыток запрета книг в 2022 году

Попытки запрета и ограничения книг в школьных и публичных библиотеках продолжают расти, установив новый рекорд в 2022 году.

В 2022 году ассоциацией было собрано более 1200 проблем, что почти вдвое превышает рекордный показатель 2021 года и является самым большим показателем с тех пор, как ALA начала вести данные 20 лет назад.



"Я никогда не видела ничего подобного", - говорит Дебора Колдуэлл-Стоун, которая руководит Управлением интеллектуальной свободы ALA. "Последние два года были изнурительными, пугающими, вызывающими возмущение".



Отчет, опубликованный в четверг, свидетельствует не только о росте числа проблем, но и об изменении их характера. Несколько лет назад жалобы обычно возникали у родителей и других членов сообщества и касались отдельной книги.

Теперь же просьбы часто касаются многократного удаления книг и организуются национальными группами, такими как консервативная организация "Мамы за свободу", которая ставит своей задачей "объединение, обучение и расширение возможностей родителей для защиты своих родительских прав на всех уровнях власти".