Израиль принимает закон о защите Нетаньяху на фоне продолжающихся протестов

Парламент Израиля в четверг принял первый из нескольких законов, составляющих спорную судебную реформу.

Коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрила закон, который защитит израильского лидера от признания его непригодным к управлению страной в связи с судебным процессом о его коррупции и заявлениями о конфликте интересов в связи с его участием в законодательных изменениях.

Критики говорят, что этот закон создан специально для Нетаньяху, поощряет коррупцию и углубляет пропасть между израильтянами по поводу судебной реформы.



Законодательные изменения раскололи нацию на тех, кто считает, что новая политика лишает Израиль демократических идеалов, и тех, кто считает, что в стране возобладала либеральная судебная система.

План правительства вверг почти 75-летнюю страну в один из самых тяжелых внутренних кризисов.



"Либо Израиль будет еврейским, демократическим и прогрессивным государством, либо религиозным, тоталитарным, терпящим крах, изолированным и закрытым. Вот куда они нас ведут", - сказала Ципи Ливни, бывший министр иностранных дел и видный сторонник протестного движения, в интервью израильскому армейскому радио.