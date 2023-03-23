Израиль принимает закон о защите Нетаньяху на фоне продолжающихся протестов
Парламент Израиля в четверг принял первый из нескольких законов, составляющих спорную судебную реформу.
Коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрила закон, который защитит израильского лидера от признания его непригодным к управлению страной в связи с судебным процессом о его коррупции и заявлениями о конфликте интересов в связи с его участием в законодательных изменениях.
Критики говорят, что этот закон создан специально для Нетаньяху, поощряет коррупцию и углубляет пропасть между израильтянами по поводу судебной реформы.
Законодательные изменения раскололи нацию на тех, кто считает, что новая политика лишает Израиль демократических идеалов, и тех, кто считает, что в стране возобладала либеральная судебная система.
План правительства вверг почти 75-летнюю страну в один из самых тяжелых внутренних кризисов.
"Либо Израиль будет еврейским, демократическим и прогрессивным государством, либо религиозным, тоталитарным, терпящим крах, изолированным и закрытым. Вот куда они нас ведут", - сказала Ципи Ливни, бывший министр иностранных дел и видный сторонник протестного движения, в интервью израильскому армейскому радио.
Опубликовано: Иван Ободов