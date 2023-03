Nvidia дорабатывает флагманский чип H100 для экспорта в Китай

Nvidia Corp, американский разработчик полупроводников, заявил, что он модифицировал свой флагманский продукт в версию, которая разрешена для экспорта в Китай.

В прошлом году американские регуляторы ввели правила, которые запретили Nvidia продавать два своих самых передовых чипа, A100 и более новый H100, китайским клиентам, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Такие чипы имеют решающее значение для разработки технологий генеративного ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI и подобных продуктов.



В ноябре агентство Reuters сообщило, что Nvidia разработала чип под названием A800, который урезал некоторые возможности A100, чтобы сделать A800 легальным для экспорта в Китай.



Во вторник компания заявила, что аналогичным образом разработала версию своего чипа H100 для экспорта в Китай.

Новый чип, названный H800, используется подразделениями облачных вычислений китайских технологических компаний, таких как Alibaba Group Holding Ltd, Baidu Inc и Tencent Holdings Ltd, сказал представитель компании.