Утечка документов показывает, что Amazon совершила огромную ошибку

Последний год ознаменовался большим количеством увольнений в технологическом секторе.

Такие крупные компании, как Salesforce, ESPN, Microsoft, Google и Meta Platforms, объявили о сокращении штата - этот шаг в значительной степени объясняется быстрым ростом онлайн-технологий во время блокировки covid-19.



Amazon (AMZN) - Get Free Report - одна из крупнейших компаний, объявивших о волне сокращений - в январе компания уволила более 2 300 сотрудников в отделах платежей, здравоохранения, кадров, робототехники и веб-сервисов.

Теперь утечка документов, опубликованных Insider, показывает, что в процессе найма сотрудников компании не хватало общего надзора.