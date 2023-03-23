Майкл Берри из "Big Short" бьет тревогу по американским банкам

Легендарный инвестор опубликовал график, который количественно оценивает незастрахованных клиентов и нереализованные потери капитала крупнейших региональных банков.

Прошедшие сутки были немного спокойнее, но кризис доверия все еще сотрясает банки.



Инвесторы пытаются перевести дух в ожидании решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.



ФРС стоит перед самым сложным выбором с тех пор, как она начала повышать процентные ставки во второй половине 2021 года, чтобы бороться с ростом цен, которые в настоящее время находятся на рекордно высоком уровне.