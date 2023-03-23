ARK Invest продает акции Coinbase на сумму $13,5 млн после устойчивой полосы покупок
ARK Invest инвестора роста Кэти Вуд продала во вторник по американскому времени 160 887 акций криптовалютной биржи Coinbase (COIN) на сумму 13,5 млн долларов.
Во время крипто-зимы ARK совершила серию покупок акций Coinbase. На протяжении 2022 года COIN демонстрировала низкие показатели как биткоина, так и эфира, и ее акции упали на 86% за год.
Последняя покупка COIN компанией ARK была совершена в начале марта, когда компания приобрела в общей сложности более 350 000 акций Coinbase, включая 301 437 акций для своего ARK Innovation ETF (ARKK) и 52 525 акций для своего Next Generation Internet ETF (ARKW) на сумму 22 миллиона долларов.
С начала года COIN выросла почти на 150% и закрыла торговый день вторника в США на отметке $83,99. За последний календарный год акции упали на 54%.
Акции были включены в листинг в апреле 2021 года по цене $342, и только в ноябре 2021 года, на пике "бычьего" рынка, они приблизились к тому, чтобы подняться выше своей листинговой цены.
Опубликовано: Иван Ободов