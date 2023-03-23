Nvidia находится менее чем в 10 миллиардах долларов от того, чтобы обойти Berkshire

Последнее ралли Nvidia NVDA +1,03% привело к тому, что акции компании находятся менее чем в 10 миллиардах долларов от того, чтобы обойти Berkshire Hathaway BRK.B -1,36%.

Еще пять месяцев назад это казалось бы смешным.

На тот момент акции Nvidia упали на 62% с начала 2022 года до своего минимума 14 октября, в результате чего их рыночная капитализация составила всего 279,6 млрд долларов, поскольку опасения по поводу сектора чипов и оценки стоимости накладывали свой отпечаток на акции. Berkshire, с другой стороны, упала на 12% до своего минимума 12 октября, когда ее стоимость оценивалась в 588,5 млрд долларов.



Как все изменилось. Изменение настроений на рынке помогло Nvidia найти минимум в октябре, а рост ChatGPT и других технологий искусственного интеллекта послужил катализатором для мощного роста акций (для работы искусственного интеллекта требуется большая мощность чипов, не говоря уже о том, что деньги начнут поступать в казну только в неопределенном будущем).

В результате акции Nvidia в 2023 году выросли на 84%, оставив в пыли акции Berkshire, которые упали на 1,5%.