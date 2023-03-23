Toshiba заявляет, что поддерживает предложение о поглощении японским консорциумом за 14 миллиардов евро

Toshiba заявила в четверг свою поддержку предложения японского консорциума о покупке бывшего японского промышленного и технологического флагмана почти за 2 миллиарда иен, говорится в пресс-релизе компании.

Совет директоров Toshiba пока все же не зашел так далеко, чтобы рекомендовать это предложение о поглощении (OPA) своим акционерам.

По сообщению группы, предложение о поглощении консорциума, возглавляемого фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP), должно быть подано не ранее конца июля.

Консорциум предлагает цену 4620 иен за акцию наобщую сумму 1998,7 млрд иен.

Премия пока составляет менее 10% по сравнению с ценой закрытия акций Toshiba в четверг на Токийской фондовой бирже (4213 иен).

Даже если эта цена «довольно посредственная, предложение вероятно, лучшая альтернатива, чем пробовать пятьдесят разных стратегических планов в ближайшие два года», отметил в своем комментарии на платформе Smartkarma Мио Като, аналитик LightStream Research.

Это поглощение могло бы «наконец-то обеспечить некоторую стабильность и преемственность», в которых Toshiba нуждается на сегодняшний день, отметил он.

Эпопея с потенциальным поглощением Toshiba затянулась на два года.

