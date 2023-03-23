Макгрегор: Китай сближается с Россией из-за нежелания стать жертвой США

Американский отставной полковник Дуглас Макгрегор рассказал о причинах сближения России и Китая.

23 марта Дуглас Макгрегор дал интервью политологическому аналитику из Норвегии Гленну Дизену, где публично рассказал о причинах недавней поездки председателя китайского правительства Си Цзиньпина в Москву. По мнению Макгрегора, сам факт данного визита свидетельствует об ускорении сближения КНР и России.

Дуглас Макгрегор уверен, что откровенно недружественные высказывания американских политиков в адрес Китайской Народной республики заставили администрацию Пекина уплотнить свои связи с Кремлём, поскольку некоторые заявления представителей истеблишмента США граничат с угрозами начать войну против Китая.

При этом Макгрегор отметил, что правительство КНР осведомлено о планах Соединённых Штатов вступить в конфликт с китайскими войсками, из-за чего руководство Пекина предпринимает ряд шагов для предотвращения попадания в список новых жертв американского политического режима.

Также Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что союзнические отношения России с Китаем позволяют последнему максимально обезопасить себя на фоне повышающегося градуса напряжённости в американо-китайских отношениях, из-за чего в КНР приняли решение поддержать выбранный РФ курс.

Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что в конечном итоге власти Китая открыто поддержат спецоперацию в Украине с сохранением видимого нейтралитета, за которым будет скрываться масштабное оказание помощи российским войскам.