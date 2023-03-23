Российская фигуристка Александра Трусова стала студенткой журфака МГУ

Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине решила получить высшее образование, и выбрала журналистику.

18-летняя именитая фигуристка Александра Трусова решила учиться дальше: девушка остановила свой выбор на факультете журналистики МГУ, сообщает Рrozvezd.info.

Появление в стенах учебного заведения серебряного призёра XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине вызвало ажиотаж. Узнавшие звезду российского спорта обращались к ней за автографами.

Издание «Чемпионат» написало, что очевидцы увидели фигуристку в университете около месяца назад, когда звезда подписывала документы. А теперь спортсменка пришла на очные занятия по русской литературе.

Ранее Трусова уже появлялась на журфаке МГУ. Это случилось после Олимпиады, когда девушка дала интервью студенческому телеканалу «Моховая, 9».

Фигуристка стала первой из своих коллег, кто решил связать свое будущее с медиа. Она хочет стать профессиональным спортивным комментатором и журналистом.