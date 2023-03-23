В Германии арестован 70-летний пенсионер, который хранил десятки единиц оружия и боеприпасов
Следователи обнаружили 27 единиц огнестрельного оружия в «полностью захламленной» квартире и подвале жителя Баден-Вюртемберга, сообщает прокуратура региона.
Прокуратура Гейдельберга и главное управление полиции Мангейма объявили в среду, что выдан ордер на арест местного 70-летнего жителя, за незаконное хранение этого оружия.
При обыске в Зинсхайме были обнаружены три единицы боевого оружия, многочисленные части оружия и боеприпасы. Операция осложнялась общим состоянием жилья.
Во второй квартире в Филипсбурге, примерно в 40 километрах от дома, офицеры обнаружили еще 36 легальных единиц оружия, которые должным образом хранились и были зарегистрированы в органах по оружию.
Как считают следователи на данный момент подозреваемый просто "оружейный маньяк" и пристрастился к коллекционированию оружия, но затем у него не хватило сил довести коллекцию до законного состояния.
Опубликовано: Тарас Медведев