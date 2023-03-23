Шепелев с сыном Платоном от Фриске покинул Россию
2023-03-23 15:57
Ведущий Дмитрий Шепелев со своим наследником Платоном, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске, уехали из России.
Оказывается, Дмитрий Шепелев с сыном направились в Армению.
Ведущий уже успел похвалиться путешествием с Платоном в горы, и тем, что они насладились изысками местной кухни.
Примечательно, что Шепелев не первый раз уезжает куда-то именно с сыном, чтобы уделить все свое внимание мальчику.
Поклонники огорчаются по поводу того, что звездный отец показывает сына только со спины. Лицо наследника звезда экрана старается не показывать.
Опубликовано: Наталья Гончарова