Шепелев с сыном Платоном от Фриске покинул Россию

Ведущий Дмитрий Шепелев со своим наследником Платоном, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске, уехали из России.

Оказывается, Дмитрий Шепелев с сыном направились в Армению.

Ведущий уже успел похвалиться путешествием с Платоном в горы, и тем, что они насладились изысками местной кухни.

Примечательно, что Шепелев не первый раз уезжает куда-то именно с сыном, чтобы уделить все свое внимание мальчику.

Поклонники огорчаются по поводу того, что звездный отец показывает сына только со спины. Лицо наследника звезда экрана старается не показывать.