Мобильник будет работать лучше, если раз в семь дней давать ему отдохнуть

Без регулярного отдыха и перезагрузки функции смартфона ухудшаются, и он начинает «тормозить».

Все мы настолько привыкли к бесконечному общению со своим мобильным телефоном, что даже не представляем и часа жизни без него. Но, как и всякой технике, этому устройству нужен отдых и профилактика.

Если никогда не отключать мобильник, то со временем его функции начинают заметно притормаживать. Кроме того, его нужно периодически перезагружать, и желательно не реже одного раза в неделю.

Полностью отключать свой смартфон или айфон удобнее всего на ночь. Лучше это делать накануне выходного дня, когда не надо вставать по звуку будильника.

А перезагружать гаджет можно в любое подходящее время. После периодических выключений и перезагрузок его работа заметно улучшится.