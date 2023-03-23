Amazon повышает почасовую оплату труда британских работников на 50 пенсов

Компания Amazon.com Inc в среду повысила минимальную начальную зарплату для своих сотрудников в Великобритании на 50 пенсов до 11 фунтов ($13,50) - 12 фунтов в час.

Компания Amazon.com Inc в среду повысила минимальную начальную зарплату для своих сотрудников в Великобритании на 50 пенсов до 11 фунтов ($13,50) - 12 фунтов в час, что возмутило профсоюз, который требовал большего повышения.



Повышение заработной платы произошло менее чем через неделю после того, как сотни рабочих на складе Amazon в Ковентри в центральной Англии устроили последнюю в этом году забастовку в рамках спора о заработной плате.



"Мы прислушиваемся к мнению работников Amazon, и оно очень четкое: новая ставка заработной платы - это оскорбление", - сказала Аманда Гиринг, старший организатор профсоюза GMB, который представляет более 500 работников Amazon.



"Поэтому в ответ мы будем проводить консультации в течение следующих нескольких дней и объявим о новой волне действий".



Профсоюз заявил, что работники Amazon в Ковентри требуют 15 фунтов в час, чтобы справиться с кризисом стоимости жизни, который вызвал забастовки во всех секторах экономики Великобритании в течение последних нескольких месяцев.