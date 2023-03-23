В немецких школах запрет на спортивные штаны вызвал проблемы

В средней школе в Вермельскирхене учащихся, которые явились на уроки в спортивных штанах, отстранили от занятий и отправили домой переодеваться.

После такого решения на администрацию посыпались многочисленные жалобы.

Школа их не прокомментировала, но опубликовала письмо, которое разослала родителям, информируя их о последствиях возможных нарушений дресс-кода.

«Образовательная жизнь в школе также распространяется на подготовку к общественной и трудовой жизни. Поэтому стиль одежды в быту «домашний» должен отличаться от стиля одежды для (школьной) публики», — говорится в сообщении.

Дресс-код также указан на сайте школы, где указано, что не допускаются спортивные брюки, а также укороченные топы или футболки с сексистскими и расистскими принтами.

Спортивные брюки и кроссовки стали одним из трендов в одежде молодежи из простых районов в Германии, что напоминает чем-то 90-е годы в странах бывшего СССР.