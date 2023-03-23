Джозеф Хардин, законодатель "Не говори гей" признает себя виновным в мошенничестве с помощью COVID

Бывший законодатель штата Флорида, спонсировавший спорный закон, который критики называют "Не говори "гей", во вторник признал себя виновным в мошенничестве на сумму 150 000 долларов США.

Джозеф Хардинг, 35-летний республиканец, признал себя виновным в федеральном суде Гейнсвилла в мошенничестве с использованием проводной связи, отмывании денег и составлении ложных заявлений в связи с мошенничеством при предоставлении помощи COVID-19, согласно судебным документам. На слушаниях, назначенных на 25 июля, ему грозит до 35 лет лишения свободы.



Хардинг ушел в отставку из Палаты представителей Флориды в декабре, на следующий день после того, как федеральные прокуроры объявили о предъявлении ему обвинения.



Согласно судебным документам, Хардинг дал ложные показания Администрации малого бизнеса при подаче заявки на получение кредита на ликвидацию последствий экономического ущерба для одного из своих недействующих предприятий.

После получения 150 000 долларов США в рамках программы помощи COVID-19, Хардинг провел три денежные операции, каждая из которых включала более 10 000 долларов США в виде мошеннически полученных средств: перевод на его совместный банковский счет, платеж на его кредитную карту и перевод на банковский счет сторонней коммерческой организации.