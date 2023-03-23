Индийские чиновники конфискуют журавля у человека, который его спас

Редкий сарский журавль был конфискован у индийца, который выхаживал его после травмы, после того как история их связи попала в заголовки газет.

Власти штата Уттар-Прадеш перевезли охраняемую птицу, о которой недавно сняли видеоролик на Би-би-си, в заповедник.



Фермер, который нашел ее на своем поле год назад, сказал, что ожидал, что она улетит обратно в дикую природу, но этого так и не произошло.



Сообщается, что журавль улетел из своего нового дома после того, как его перевезли, но представители заповедника отрицают, что он пропал.



Местные СМИ сообщили, что его нашли жители деревни, которые кормили журавля на видео, ставшем вирусным. Но чиновники опровергли эти сообщения, заявив, что журавль остается "в пределах границ" птичьего заповедника Самаспур, куда он был доставлен.



Фермер Мохаммад Ариф, который нашел журавля в прошлом году, сказал, что во вторник днем к нему домой приехали чиновники и сказали, что птица больше не может оставаться у него. По его словам, они получили приказ от департамента дикой природы конфисковать ее.



"Я не знаю законов о дикой природе. Я фермер. Но если бы я посадил ее в клетку, привязал и никуда не выпускал, тогда я мог бы понять, что департамент лесного хозяйства захочет ее забрать", - сказал он.