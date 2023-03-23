Палата представителей Северной Каролины приняла законопроект, ограничивающий расовые учения

Палата представителей Северной Каролины в среду приняла предложение, об ограничении того, как учителя могут обсуждать определенные расовые темы.

Контролируемая республиканцами Палата представителей Северной Каролины в среду приняла предложение, на которое ранее было наложено вето, об ограничении того, как учителя могут обсуждать определенные расовые темы, которые некоторые законодатели приравнивают к "критической расовой теории".



Палата проголосовала 68-49 по партийной линии за закон, запрещающий учителям государственных школ убеждать учеников в том, что они должны чувствовать вину или ответственность за прошлые действия, совершенные людьми той же расы или пола.



Демократы Палаты обьединились в своей оппозиции, оспаривая утверждения республиканцев о том, что законопроект уменьшит дискриминацию, и утверждая, что всестороннее историческое образование должно вызывать у учащихся чувство дискомфорта.