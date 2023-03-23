Amazon внедрила бесконтактную технологию в 200 местах, включая кафе Panera

Технология Amazon.com Inc по сканированию ладони или бесконтактному кассовому аппарату используется в более чем 200 заведениях компании и за ее пределами.



Гигант электронной коммерции и облачных вычислений расширяет внедрение своей бесконтактной технологии среди существующих клиентов, сказал в интервью вице-президент Дилип Кумар.



Amazon отказалась предоставить данные о росте, но в июне 2022 года компания заявила, что более 69 магазинов в США и Великобритании оснащены такой технологией.



Компания также заключает новые сделки. В среду американская сеть кафе Panera Bread представила устройства Amazon One, которые позволяют клиентам сканировать ладонь для оплаты, для двух точек в большом Сент-Луисе. Кумар сказал, что в ближайшие месяцы эта система будет внедрена в 10-20 кафе Panera.



По словам представителей компаний, сканирование ладони также позволит Panera получить информацию о счетах вознаграждений посетителей ресторанов и истории заказов.



По его словам, расширение бизнеса отражает спрос на бесконтактную технологию Amazon, несмотря на макроэкономические факторы. По его словам, более 50 устройств были установлены в независимых розничных магазинах, на стадионах и в университетах, а остальные - в Whole Foods и других магазинах Amazon.