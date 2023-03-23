Забастовка в Лос-Анджелесе подчеркивает мизерные зарплаты американских школьных работников

спомогательный персонал школ зарабатывает в среднем около 25 000 долларов в год в Лос-Анджелесе, что едва хватает на жизнь в одном из самых дорогих городов Америки.

Эта зарплата является движущим фактором трехдневной забастовки, которая остановила работу всей школьной системы Лос-Анджелеса и привлекла внимание к мизерной зарплате вспомогательного персонала, который служит основой школ по всей стране.



Даже за пределами дорогостоящей Калифорнии зарплата в школах часто недостаточна для жизни.



Артур Андерсон, школьный работник из Вирджинии, говорит, что очень жаль, что потребовалась забастовка, чтобы привлечь внимание к этой давней проблеме, но он надеется, что это поможет.



"Люди так расстроены. Мы все разочарованы", - сказал Андерсон, помощник учителя в Чесапикской государственной школьной системе, где он работает уже 30 лет и зарабатывает 32 000 долларов. Он работает еще на трех работах с частичной занятостью, чтобы свести концы с концами. "Я с трудом плачу за квартиру.

Я с трудом оплачиваю счета", - сказал он. "Я люблю то, что я делаю. Мне просто не нравится, сколько мне платят".