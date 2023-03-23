Количество бабочек-монархов, зимующих в Мексике, снижается на 22%

Число бабочек-монархов, зимующих в горах центральной Мексики, сократилось на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Мороз и "экстремальные температуры" в США, возможно, сыграли свою роль в снижении численности бабочек в последний зимний сезон, сказал Умберто Пенья, директор заповедников Мексики.



Монархи, обитающие к востоку от Скалистых гор в США и Канаде, зимуют в пихтовых лесах западного штата Мичоакан, к западу от Мехико. Общая площадь, которую они занимали этой зимой, сократилась до 5,4 акров (2,21 га) с 7 акров (2,84 га) годом ранее.



При ежегодном подсчете бабочек учитывается не индивидуальное количество бабочек, а количество акров, которые они покрывают, собираясь вместе на ветвях деревьев.



Глория Тавера, директор по охране природы Мексиканской комиссии по национальным охраняемым территориям, говорит, что площадь лесного покрова, пригодного для жизни бабочек, увеличилась до 145 акров (58,7 га) с 46,2 акров (18,8 га) в прошлом году.