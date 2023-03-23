Дмитриенко примет участие в кинопроекте с Галустяном

Исполнитель Ваня Дмитриенко сыграет роль в сериале ТНТ, где его партнерами по съемочной площадке будут Михаил Галустян, Яна Кошкина, Анна Хилькевич и Тимати.

Молодой певец Ваня Дмитриенко попробует себя в качестве актера, сыграв небольшую роль в юмористическом скетч-сериале ТНТ.

Вместе с ним участие в проекте примут комик Михаил Галустян, актриса Яна Кошкина, певец Тимати (Тимур Юнусов).

Интересно, что картина носит название "Галустян+", о чем информирует "Вокруг ТВ".

Напомним, что Дмитриенко нет еще и 18 лет. Он появился на свет 25 октября 2005 года в Красноярске.