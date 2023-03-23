Цены на дизельное топливо отражают слабость американской экономики

Цены на дизельное топливо на насосе упали до самого низкого уровня за последний год.

Это хорошая новость для потребителей, но снижение цен на топливо говорит о мрачных перспективах экономики США.

"Дизельное топливо вездесуще в нашей экономике", - говорит Брайан Милн, менеджер по продукции, редактор и аналитик DTN. Это "важнейший компонент промышленного производства и... динамики цепочек поставок"