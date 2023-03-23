Американца Бобби Бостика приговорили к 241 году тюремного заключения, но теперь он на свободе

За ряд тяжких преступлений Бобби был приговрен судом США к рекордному сроку заключения еще в 1995 году, но в прошлом году ему удалось попасть под амнистию и теперь он на свободе, пишет ВВС.

Издание узнало из первых уст, как пожизненно-заключенному удалось все же освободится, если в 90-х судья сказал ему, что подать прошение об УДО он смог бы только в 2105 году.

В тюрьме, где он провел без малого 27 лет он окончил школу, основал литературный кружок, сам написал 15 книг, в том числе биографию своей матери, и, прежде всего, боролся за изменение закона в штате Миссури, согласно которому несовершеннолетних больше нельзя приговаривать к таким длительным тюремным срокам.

В 2022 году такая поправкабыла принята и Бобби был освобожден из мест заключения.