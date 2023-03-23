Гагарина заявила, что участников Фабрики звезд специально сталкивали между собой, чтобы шоу было интересным

Экс-участница проекта "Фабрика звезд" Полина Гагарина не стала скрывать, что молодых артистов намеренно сталкивали друг с другом на проекте, чтобы те конфликтовали, а зрителям было интересно за этим наблюдать.

Бывшая участница реалити-шоу "Фабрика звезд", а сейчас мегауспешная исполнительница РФ Полина Гагарина вспомнила о своем участии в проекте.

Артистка не стала скрывать, что для участников намеренно создавали конфликтные ситуации, чтобы те устраивали разборки в угоду зрителям, которые с любопытством наблюдали, чем закончится дело.

Самое интересное, что во время участия в реалити, ребята были не в курсе того, что происходит вне и что о них думают соотечественники.

Полина призналась, что "Фабрика" была для нее огромным испытанием и испытывать снова те же ощущения ей очень бы не хотелось.