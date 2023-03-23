Китай согласен возобновить импорт говядины из Бразилии

В четверг Китай согласился немедленно возобновить импорт бразильской говядины возрастом до 30 месяцев.

Продажи бразильской говядины в Китай были добровольно приостановлены бразильскими властями 23 февраля после обнаружения нетипичного случая коровьего бешенства.



Возобновление торговли произошло через день после прибытия в Пекин министра сельского хозяйства Бразилии Карлоса Фаваро, накануне визита президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Китай, который состоится в воскресенье.



Лула посетит Китай в сопровождении делегации из 240 представителей бизнеса, 90 из которых представляют сельскохозяйственный сектор.



Бразилия также намерена пересмотреть санитарные протоколы, согласно которым один случай коровьего бешенства влечет за собой запрет на экспорт во всю страну. Бразильские производители говядины теряют до 25 миллионов долларов в день при действующем эмбарго.



В прошлом году 62% бразильского экспорта говядины шло в Китай.