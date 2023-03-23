Алена Яковлева назвала Хаматову двуличной

Актриса Алена Яковлева нелестно отозвалась о своей коллеге по сцене и экрану Чулпан Хаматовой, назвав ту двуличной.

Актриса Алена Яковлева убеждена, что ее коллега Чулпан Хаматова могла бы за деньги ругать кого и что угодно.

Артистка убеждена, что, получая блага от государства, коллеги должны понимать, что поддерживать родину в тяжелое время их святая обязанность.

Яковлева возмущена тем, что теперь звания артисты, покинувшие страну, называют "чушью собачьей".

По мнению актрисы, Хаматова не имела права купаться в зрительской любви, пользоваться поддержкой государства, если сейчас так поступает.