Калифорнийцы жаждут солнечных дней после неумолимой зимы

Калифорнийцы устали. Устали от дождя, устали от снега, устали от штормовой погоды и холодного, беспрестанно серого неба, которое почти без перерыва омрачает Золотой штат с конца декабря.

С наступлением весны 39 миллионов жителей штата надеются, что впереди их ждут более солнечные дни. Но у атмосферной реки этой недели - 12-го подобного шторма с конца декабря - были другие планы.



Мощные системы обрушивают на Калифорнию огромное количество дождя и снега, поскольку несут массивные шлейфы тихоокеанской влаги. Они уже посеяли хаос по всему штату, и число погибших растет по мере того, как жители ведут раскопки и отступают паводковые воды. Сильный ветер повалил деревья, снегопады завалили горные общины, а штормовые нагоны затопили прибрежные города, и конца этому не видно.



Калифорнийцы сначала приветствовали осадки и прохладные температуры после рекордно жаркого лета и многолетней засухи, которая в 2022 году стала самой сухой в истории с января по март. Но атмосферные реки побороли засуху на двух третях штата и побили рекорды по количеству осадков.