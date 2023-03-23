Президент Мексики назвал Госдепартамент США "лжецами" после доклада о правах человека
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во вторник решительно отверг критику в адрес его правительства в области прав человека, назвав сообщения Госдепартамента США, "ложью".
В докладе, опубликованном в понедельник, говорится, что в Мексике имеются достоверные сообщения о незаконных или произвольных убийствах со стороны полицейских, военных и других должностных лиц, насильственных исчезновениях со стороны правительственных агентов, а также о пытках и бесчеловечном обращении со стороны сил безопасности.
В докладе также говорится, что "безнаказанность и крайне низкий уровень судебного преследования остаются проблемой для всех преступлений, включая нарушения прав человека и коррупцию", и критикуется насилие в отношении журналистов в Мексике.
Отвечая на вопрос о докладе на пресс-конференции, Лопес Обрадор отверг его, сказав, что "они лгут", и отметил, что США "считают себя правительством мира".
"Не стоит сердиться, просто они такие", - сказал Лопес Обрадор, который во вторник должен встретиться в Мексике с бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Доклад "не соответствует действительности, они лжецы".
Опубликовано: Иван Ободов
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Тарас Медведев
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