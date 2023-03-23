Марк Твен, его переписки с девочками-подростками и одинокая старость

В 72 года Марк Твен остался один. После смерти жены Оливии он все глубже погружался в депрессию. В его поместье жили 19 кошек. Старшие дочки, Джин и Карла, навещали отца редко.

Именно тогда писатель создал так называемый клуб "Рыбок-ангелов". Сегодня это наверняка обернулось бы крупным скандалом. Марк Твен вступал в переписку с девочками 10–16 лет, в основном из высшего общества, и приглашал к себе в поместье.

Родители избранниц, польщенные вниманием знаменитого автора, сами привозили дочерей в гости к Марку Твену.

Этот странный клуб просуществовал пять лет. Историки изучили переписку Твена с девочками и сохранившиеся воспоминания, но не нашли ничего порочащего его имя. Сам Марк Твен в дневнике признавался, что относился к девочкам как к внучкам.

В 1909 году Томас Эдисон, снимая свое короткое кино про Марка Твена, застал его дочерей – Карлу и Джин. Вот они вместе со своим знаменитым отцом пьют чай. За чайником – Клара, слева сидит Джин. Этот год стал самым тяжелым для Марка Твена.

В мае умер его лучший друг, тот самый миллионер Генри Роджерс. А под Рождество от эпилептического припадка, принимая ванну, погибла дочь Джин.