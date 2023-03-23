Благодаря украинцам население Берлина поднялось на самый высокий уровень со времен Второй мировой войны

В прошлом году в Берлин переехало на 76 000 человек больше, чем уехало и большинство из них были украинцами, сообщило в четверг Бюро статистики Берлина.

Из-за иммиграционного движения население Берлинв выросло до 3 850 809 человек, и это самый высокий уровень со времен Второй мировой войны.

Всего в 2022 году в столицу Германии прибыло 240 820 человек, а убыло 164 820.

Положительный баланс прироста населения составил 76 000 человек. Из них около 43 200 были украинцами.

Второй по величине группой иммигрантов были индийцы (7749 человек), за ними следуют русские (5884 человека).

Из-за сильной иммиграции продолжилась многолетняя тенденция: количество немцев в Берлине сократилось почти на 13 500 человек, количество людей с заграничным паспортом выросло почти на 88 800 человек.

В результате доля иностранцев, проживающих в Берлине, выросла до 24,3% (предыдущий год: 21,5%). Самая многочисленная группа среди них – турки. Второй по величине группой раньше были поляки, теперь это украинцы.