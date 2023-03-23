Премьер-министру Испании Санчесу вынесли вотум недоверия

Накануне местных и региональных выборов в Испании премьер-министр Педро Санчес столкнулся с вотумом недоверия от ультраправой партии Vox.

Дебаты в парламенте начались во вторник, и депутаты Европарламента проголосуют за это предложение в среду.

Из 350 депутатов только 52 депутата Vox, скорее всего, поддержат вотум недоверия. Основная оппозиционная партия, консервативная Народная партия (НП), намерена воздержаться.

Ранее сообщалось, что Санчес договрился о встрече с китайским лидером Си Цзинпином по вопросу реализации мирного плана КНР по Украине.

