Премьер-министру Испании Санчесу вынесли вотум недоверия
Накануне местных и региональных выборов в Испании премьер-министр Педро Санчес столкнулся с вотумом недоверия от ультраправой партии Vox.
Дебаты в парламенте начались во вторник, и депутаты Европарламента проголосуют за это предложение в среду.
Из 350 депутатов только 52 депутата Vox, скорее всего, поддержат вотум недоверия. Основная оппозиционная партия, консервативная Народная партия (НП), намерена воздержаться.
Ранее сообщалось, что Санчес договрился о встрече с китайским лидером Си Цзинпином по вопросу реализации мирного плана КНР по Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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