50 000 человек вышли на улицы Милана, чтобы почтить память жертв мафии

Через два месяца после ареста самого разыскиваемого босса итальянской мафии около 50 000 человек вышли на улицы Милана, второго по величине города Италии, в знак протеста против организованной преступности.

Белый лист с именами 1069 жертв мафии был выложен перед Миланским собором в прошедший вторник.

Сотни родственников жертв мафии с фотографиями своих близких также приняли участие в акции в 28-й день памяти невинных жертв мафии.

16 января на Сицилии был арестован высокопоставленный босс мафии Маттео Мессина Денаро, скрывавшийся в течение трех десятилетий.

Считается, что он несет ответственность за некоторые из самых громких преступлений мафии в новейшей истории.